Москва, 3 июня, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации приняло постановление, согласно которому использование шипованных шин летом и отсутствие зимних шин внесено в перечень «неисправностей и условий». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

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«На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период. На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период», — говорится в документе.

Транспортные средства категории M1 — машины для перевозки людей, где есть не более восьми мест. К категории N1 относятся транспортные средства для перевозки грузов массой не более 3,5 тонны.

В постановлении, которое вступит в силу с 1 сентября 2023 года, также говорится о запрете на использование машины, если зимние и шипованные шины установлены не на все колёса транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, ране правительство России утвердило перечень неисправностей, препятствующих эксплуатации транспортных средств. В ведомстве сообщили, что изменения внесли из-за технологического существования средств и с целью соответствующей актуализации возможных неполадок.