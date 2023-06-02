Москва, 3 июня, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Время работы водителей такси, являющихся физическими лицами, с 1 сентября текущего года ограничено до 12 часов в сутки. Это следует из опубликованного 2 июня постановления правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В документе уточняется, что нормальная продолжительность рабочего времени водителя такси (физического лица) не должна превышать более 40 часов в календарную неделю. При этом рабочее время водителя может быть разделено на части по его желанию. При разделении рабочего времени перерыв между частями допускается не позднее чем через 5 часов после начала работы.

Если ежедневной продолжительности дня придерживаться не получается, то возможно ведение суммированного учёта рабочего дня. В таком случае «продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов». Это время можно увеличить максимум на два часа с целью «завершения заказа легкового такси».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минтранс России разработал законопроект, в котором предложил запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки. Министерство предложило агрегаторам такси не допускать к новым заказам водителей, которые уже отработали 12 часов. В Минтрансе считают, что данная инициатива снизит риски происшествий.

Кроме того, в декабре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Закон регламентирует работу такси, в том числе разрешает заниматься извозом самозанятым. Также, согласно новому закону, в случае ДТП или непредвиденных обстоятельств законом предусмотрена выплата пассажирам компенсации со стороны агрегатора, таксопарка или водителя.