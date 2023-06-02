Севастополь, 2 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Квадрокоптер с видеокамерой сбил подручными средствами житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя. Об этом 2 июня сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Nicolas Halftermeyer Квадрокоптер Parrot AR.Drone 2.0

Как уточнил губернатор Севастополя, инцидент произошёл на улице Шевкопляса. Развожаев напомнил, что полёты квадрокоптеров в городе запрещены, и подчеркнул, что речь идёт не о дроне со взрывчаткой, а о коптере с камерой.

«Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — указал Развожаев.

Губернатор выразил благодарность жителям города за бдительность. Развожаев попросил при обнаружении подозрительных предметов или людей, совершающих сомнительные с точки зрения закона действия, сообщать в специальный чат-бот @oborona92bot, из которого информация оперативно поступит во все силовые ведомства.

Инкерман административно входит в Балаклавский район Севастополя. Здесь находятся судоремонтные и другие предприятия региона, кроме того, через район проходит железная дорога в город.

Крым и Севастополь время от времени подвергаются атаке украинских беспилотников. Ранее ИА Регнум сообщало, что в Крыму были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты средствами ПВО шесть украинских БПЛА. Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что жертв и пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие и быть бдительными, а также доверять только проверенным источникам информации.