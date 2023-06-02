Горловка, ДНР, 2 июня, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В результате украинской вооружённой агрессии ранен мирный горловчанин по улице Швыдкого», — написал мэр города в своём Telegram-канале.

Также, по словам Приходько, в результате обстрела повреждения получил ряд домов на улицах Невская, Бориса Макухи и Калашникова. Всего повреждено пять строений.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв. Он также отметил, что, по предварительной информации, был совершён террористический акт.