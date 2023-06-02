Белгород, 2 июня, 2023, 23:17 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, под обстрел ВСУ попал частный сектор. По предварительным данным, погибли два человека, которые в момент обстрела находились во дворах своих домовладений.

Шесть человек, включая двоих детей, при обстреле получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Двое мужчин и двое женщин получили осколочные ранения, один из мужчин находится в тяжёлом состоянии. Кроме того, в ЦРБ были доставлены двое подростков: мальчик 13-ти лет с переломом и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также губернатор сообщил, что от прямого попадания снаряда произошло возгорание хозпостройки и гаража в двух частных домовладениях, на месте работают пожарные расчёты. Ещё в четырёх домах выявлены повреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского округа. После прилёта 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя.

Правительство Белгородской области из-за обстрелов ВСУ ввело временный запрет на движение транспорта по некоторым участкам дорог Шебекинского городского округа.