Нью-Дели, 2 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов в штате Одиша возросло до 70 человек. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило издание India Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

«По меньшей мере 70 человек погибли… в результате происшествия с участием трёх поездов», — говорится в сообщении.

Столкновения трёх поездов произошло примерно в 19:20 по местному времени (16:50 мск) возле станции Баханага Базар. Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о 50 погибших в результате инцидента. Кроме того, не менее 300 человек получили ранения различной степени тяжести.

В спасательной операции по ликвидации последствий инцидента задействованы по меньшей мере сотня сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии. Также на место происшествия прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик.