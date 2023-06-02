Мелитополь, 2 июня, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Взрыв произошел в центре населенного пункта Михайловка в Запорожской области. Об этом 2 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт», — написал Рогов.

Как уточнил Рогов, по предварительным данным, в Михайловке был подорван автомобиль местного предпринимателя. В момент взрыва в автомобиле находились владелец автомобиля и ещё три пассажира. Предприниматель погиб на месте.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рогов сообщил о взрыве в центре населённого пункта Михайловка в Запорожской области.