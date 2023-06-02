Берлин, 2 июня, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Правительство Германии приобретёт у немецкого предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft 66 бронеавтомобилей FFG 64, чтобы передать Украине. Об этом 2 июня сообщило агентство DPA, ссылаясь на сообщение пресс-службы минобороны ФРГ.

В министерстве не раскрыли стоимость заказа и сроки поставки. Известно только, что броневики произвели в Швеции, а в ФРГ их в 2020 году модернизировали. Несколько единиц этой техники эксплуатировали в Бундесвере.

В правительстве рассматривали несколько вариантов бронемашин для поставки Вооружённым силам Украины (ВСУ). Решение отправлять FFG 64 приняли в связи с тем, что он в шесть-семь раз дешевле аналогов.

Согласно открытым данным, FFG 64 может также перевозить до десяти человек десанта. Скорость, которую она достигает на шоссе, — 100 километров в час. Запас хода — 600 километров.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Белого дома Джон Кирби 2 июня заявил, что США и страны Запада передали Киеву всё необходимое вооружение для того, чтобы можно было начинать контрнаступление. При этом он заявил о готовности продолжать поставки.