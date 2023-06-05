Москва, 5 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» наградили в рамках программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование и наука». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики «Открой#Моспром» наградили в рамках программы «Лучшие социальные проекты России»

Программа «Лучшие социальные проекты России» проходила на XI форуме «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». Организатором форума является ООО «Социальные проекты», которое занимается исследованиями социальных проблем, а также организацией и проведением общественно значимых мероприятий.

«Проект «Открой#Моспром» знакомит аудиторию с работой промышленного сектора города и позволяет оказаться по ту сторону производства. Экскурсии, мастер-классы, викторины и квизы помогают расширить кругозор участников, узнать множество исторических фактов о становлении индустриализации Москвы», — отметил Овчинский. Он подчеркнул, что награда — это очередное признание эффективности и значимости проекта.

С 2019 года в рамках проекта «Открой#Моспром» прошло уже 1,8 тысячи экскурсий, более 500 мастер-классов и 65 онлайн-туров. Аудитория проекта достигла 11,5 миллиона человек.