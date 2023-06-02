Москва, 2 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Жители России, посетившие Турцию с туристическим туром, возмутились троекратным ростом цен. Об этом говорится в материале, опубликованном 2 июня на сайте «Московский комсомолец».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Завтрак в Турции

«Путёвка на двоих в пятизвёздочном отеле по системе «ультра всё включено» на 9 дней обошлась в 152 тысячи рублей», — сообщил Александр Дубенский, побывавший в Анталии.

Он отметил, что в июне за такую путёвку пришлось бы заплатить 280 тысяч. Александр на отдыхе познакомился с компанией, которая за четверых заплатила 525 тысяч рублей за отдых на 21 день. Цены на продукты в этом году также неприятно удивили. Одежда стоит недорого, но гораздо дороже, чем в Китае.

«В целом цены — космос. Больше всего меня удивила стоимость на бытовую химию, электроприборы, технику», — рассказала побывавшая в Турции Евгения.

Она рассказала, что смартфоны там стоят почти вдвое дороже, чем в России. Это объясняют дорогой стоимостью растаможки на технику и автомобили. Также выросли цены на брендовые вещи.

«Раньше самые простые кроссовки Nike можно было купить за 50-60 долларов, сейчас за 113 долларов», — сообщила Евгения.

Российские туристы рассказывают, что из-за высоких цен не ходят в музеи. Турецкие предприниматели задирают цены в ожидании высокой инфляции. Те, кто год назад бежал из России в Турцию, говорят, что думают переехать в другую страну.

МИД Турции в мае сообщил, что в апреле страну посетило мало туристов из России — почти на 1 миллион меньше, чем годом ранее. В министерстве в этом обвинили кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который заявлял, что в случае победы на президентских выборах Турция присоединится к антироссийским санкциям.