* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 июня, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Минюст включил журналиста Романа Супера и политолога Дмитрия Орешкина в список иноагентов, сообщается на сайте министерства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Максим Кузахметов, Дмитрий Орешкин, Роман Супер, издание «Проект», общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что политолог Дмитрий Орешкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) распространял недостоверную информацию, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, заявлял о поддержке властей Украины.

В то же время Роман Супер (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступал против специальной военной операции на Украине и принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Минюст внёс в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника («Лёва Би-2») (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также организации «Общенародный Союз Возрождения России» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и «Совет матерей и жен» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), а также ряд физических лиц, включая экономиста Владислава Иноземцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ведущую Ирину Аллеман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В конце мая звезду сериала «Ольга», уехавшую из России, Яну Троянову потребовали признать иноагентом и закрыть въезд в Россию. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову не только с просьбой признать актрису иноагентом, но и проверить её на возможное финансирование ВСУ.