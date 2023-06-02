Нью-Дели, 2 июня, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Не менее 350 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовым в Индии, сообщает издание Press Trust of India.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно уточненным данным, 10–12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще 3–4 вагона.

Авария произошла около 19:20 по местному времени (16:50 мск) возле станции Баханага Базар. Поезд следовал на Центральный вокзал Ченнаи со станции Шалимар недалеко от Калькутты. В результате инцидента погибли 50 человек, пострадали — около 300.