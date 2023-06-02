Хельсинки, 2 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Прекращение боевых действий на Украине позволит президенту России Владимиру Путину закрепиться на новых территориях, поэтому США против такого сценария. Об этом 2 июня заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в здании ратуши в Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии, позволит Путину закрепить контроль над территориями, которые он занял, потом отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать. Такой мир не является справедливым и прочным. Это потёмкинский мир», — сказал Блинкен.

По его словам, Вашингтон вместе с союзниками и Киевом будет добиваться «настоящего мира», который должен способствовать стабильности в Европе и снизить вероятность нового конфликта. США намерены добиваться отвода войск России с новых территорий.

Ранее Блинкен уже заявлял, что Вашингтон не допустит прекращения огня на Украине, пока российская армия не отступит.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент США Джо Байден заявил, что поддержит мир на Украине, только если будет гарантирована её «территориальная целостность». Он также сообщил, что США готовят для Киева новый пакет военной помощи.