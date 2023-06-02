Оксфорд, Великобритания, 2 июня, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Студентам колледжа в Оксфордском университете под угрозой отчисления запретили при обращении к трансгендерам использовать местоимения, которые те считают неправильными. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В колледже Риджентс-Парк приняли новую политику, которая наделяет трансгендеров дополнительными правами. Учащимся запретили задавать слишком навязчивые или личные вопросы тем, кто сменил пол.

В материале говорится, что из колледжа могут отчислить за шутки на эту тему или за выражение сомнений в выбранной трансгендером идентичности, а также за обращение по первому имени, если лицо, сменившее пол, выбрало себе новое имя.

По данным издания, Риджентс-Парк считается первым колледжем, который начал внедрять такую политику. Новые правила ввели, несмотря на сопротивление ряда преподавателей.

В ноябре 2022 года декан Тринити-колледжа в другом старейшем колледже в Великобритании — Кембридже — Майкл Бэннер во время проповеди в церкви заявил о трансгендерности Иисуса Христа. Прихожане критически отнеслись к выходке, некоторые уходили из церкви со слезами.