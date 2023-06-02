Мелитополь, 2 июня, 2023, 20:51 — ИА Регнум. В центре Михайловки в Запорожской области произошёл взрыв, сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«По предварительной информации, террористический акт», — говорится в сообщении.

Других подробностей он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 мая украинские военные обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжёлых видов вооружения центр посёлка. Рогов тогда уточнил, что ВСУ в третий раз нанесли удар по восьмилетней школе, также в результате обстрела получил повреждения газопровод.

29 мая в результате обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области погиб мирный житель и ещё один пострадал. Всего по городу зафиксировали четыре прилёта.