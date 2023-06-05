Москва, 5 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Застройщик ГК ФСК приступил к строительству подземных этажей будущего бизнес-центра. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Бизнес-центр на улице Шеногина

Новый бизнес-центр появится в районе Хорошево-Мневники в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. «После ввода объекта в эксплуатацию в июне 2025 года здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей», — подчеркнул Овчинский. Строители уже завершили заливку фундаментной плиты и возведение монолитных конструкций на уровне минус третьего и второго этажей, а также начали монолитные работы на уровне минус первого этажа, добавил он.

Площадь нового бизнес-центра составит более 70 тысяч квадратных метров. В здании будут предусмотрены помещения под магазины, кафе и рестораны.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на комплексную застройку районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где он возводит жилые дома, если он инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.