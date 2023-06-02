Москва, 2 июня, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Украинский музыкант Даниил Подыбайло, воевавший в составе территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидирован в боях под Артёмовском в ДНР. Об этом 2 июня сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Даниил Подыбайло

«В марте 2022 года бежал из Мариуполя, участвовал в боях в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В Мариуполе Подыбайло был известен, выступал на концертах, о нём говорили на телевидении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января украинский националист Александр Полищук, известный под позывным Альпинист, ликвидирован в боях под Артёмовском. Бывший предприниматель, 45-летний Полищук участвовал в боях за Северодонецк, Лисичанск, Северск, Зайцево.

Также в мае российские военные под Артёмовском ликвидировали воевавшего на стороне Украины гражданина России. Боец с позывным Авдей воевал в составе 28-й ОМБр ВСУ.