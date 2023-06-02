Шебекино, Белгородская область, 2 июня, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Правительство Белгородской области ввело временный запрет на движение транспорта по некоторым участкам дорог Шебекинского городского округа. Объявление об этом 2 июня разметили в Telegram-канале регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели до 30 июня.

Власти ввели запрет на движение транспорта на участках Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). Стоянка автотранспорта на этих участках также запрещена. Автобусы, которые ездили по участкам, попавшим под запрет, изменят маршруты. Рейсы автобуса между Большетроицким и Белгородом временно отменили.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Сильней всего от них пострадал Шебекинский округ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 июня по округу прилетели 850 снарядов. От обстрелов пострадали 16 человек. В пунктах временного размещения, по данным на утро 2 июня, было 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа.

Как сообщил 1 июня представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские силовики сорвали попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекина. Две мотопехотные роты противника с танками пытались прорваться на границе, но отступили, понеся потери.