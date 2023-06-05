Москва, 5 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Шесть московских промышленных предприятий приняли участие в международной бизнес-миссии в Саудовскую Аравию. Миссия прошла в рамках выездного экспортного форума «Иннопром» с 29 по 31 мая, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Московские предприятия приняли участие в международной бизнес-миссии в Саудовскую Аравию

Компании из Москвы приняли участие в миссии при поддержке специалистов центра «Моспром». В байерской программе приняли участие разработчик продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, продукции в области распознавания лиц, а также производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.

«Московские компании провели более 60 переговоров с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке. В рамках бизнес-миссии предприятия встретились с представителями компаний Саудовской Аравии, установили новые контакты, провели первичные переговоры с потенциальными партнерами, а также повысили узнаваемость своего бренда в этом регионе», — отметил Овчинский.

Также компании посетили главную пленарную сессию с участием руководителей Минпромторга России, Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и другие тематические сессии.