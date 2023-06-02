Ватикан, 2 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Мужчина устроил акцию в поддержку Украины, взобравшись голым на алтарь собора Святого Петра в Ватикане, сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

В материале говорится, что инцидент произошел вечером 2 июня незадолго до закрытия собора.

«На центральный алтарь забрался голый мужчина в одних кроссовках», — пишет газета.

Позже в итальянских СМИ пояснили, что тем самым мужчина хотел привлечь внимание к судьбе украинских детей. Об этом говорили татуировки на его спине, которые он показывал другим прихожанам.

Мужчину задержали и допросили. Сотрудники полиции сомневаются в его психическом состоянии, поскольку он до крови расцарапал своё тело.