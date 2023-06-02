Москва, 2 июня, 2023, 20:15 — ИА Регнум. ФСБ утвердила порядок мониторинга киберзащищённости информационных ресурсов, принадлежащих государственным органам, госкорпорациями и стратегическим предприятиям, а также подключены к Сети. Соответствующий приказ 2 июня опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Проверять киберзащищённость госучреждений и организаций поручили Центру защиты информации и специальной связи ФСБ и территориальным органам безопасности. Для этого руководители компаний и организаций обязаны до 1 сентября 2023 года передать данные о доменных именах остальную необходимую информацию, а также предоставить сотрудникам доступ к информационным ресурсам.

«Мониторинг осуществляется непрерывно и включает в себя… сбор и анализ сведений и документов о принадлежащих и используемых органами (организациями) информационных ресурсах; выявление функционирующих сервисов и обнаружение уязвимостей в информационных ресурсах органов (организаций); оценка защищённости информационных ресурсов», — говорится в приказе.

Приказ разработали в связи с указом президента Владимира Путина от 1 мая 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, в ФСБ 1 июня сообщили об обнаружении шпионской программы на тысячах гаджетов компании Apple, принадлежавших дипломатам. Слежу вели спецслужбы США. Она затронула не только российских дипломатов, но и представителей Китая, Сирии, Израиля, а также стран, входящих в НАТО и СНГ.

Руководство Apple отрицает причастность, но зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не верит в такие заявления. Он также отметил, что под угрозой установки шпионских программ смартфоны и других производителей.