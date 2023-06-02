Киев, 2 июня, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украина оказалась в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot. 2 июня, после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, украинский лидер заявил, что страна не может получить ни сами комплексы в нужном количестве, ни ракеты к ним из-за очереди на поставку.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача — не 70–75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot. Большой дефицит», — посетовал президент Украины.

Он добавил, что «коалиция» стран Европы, которые могли бы передать Patriot Киеву, находится только на начальном этапе формирования, хотя инициативу о ней он продвигал ранее. Политик заявил, что «серьёзно обсуждал» этот вопрос с руководством Германии, Дании, Нидерландов и ЕС.

Однако при всём этом лидер киевского режима признал, что некоторые согласившиеся присоединиться к «коалиции» страны просто не располагают этими ЗРК физически.

«Они будут искать. Это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения, кто-то имеет финансы, то или иное влияние», — пояснил Зеленский.

Перед этим, во время той же встречи, украинский лидер пожаловался на усталость от неработающих антироссийских санкций. Он указал, что это происходит из-за отдельных европейских стран, которые их не соблюдают, и заявил о намерении начать с ними публичную борьбу. Однако Зеленский не пояснил, как именно намерен бороться, и продолжает регулярно подписывать указы о новых антироссийских санкциях и в отношении граждан других стран, которых подозревает в сотрудничестве с Россией.