Москва, 2 июня, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» получила награды сразу в двух номинациях отраслевой премии Retail Week Awards 2023. Так, компания стала победителем в номинациях «Лучшие практики в категории вино» и «Лучший выбор вина в формате «супермаркет». Церемония награждения прошла в рамках восьмого международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

George Hodan Бутылки вина

В номинации «Лучшие практики в категории вино» «Перекрёсток» представил программу, направленную на повышение узнаваемости и развития продаж вин отечественного производства. В 2022 году сеть супермаркетов приняла участие во всероссийской акции «Дни российских вин». На территории магазинов сети проходили мастер-классы от бренд-амбассадоров проекта, а также дегустации с участием экспертов. За время акции спрос на вино российских производителей увеличился на 34%, а продажи выросли на 47% в сравнении с периодом проведения акции в 2021 году.

Также по итогам народного голосования «Перекрёсток» стал победителем в категории «Лучший выбор вина в формате «супермаркет». По мнению читателей отраслевых Telegram-каналов, у сети «Перекрёсток» представлен лучший ассортиментом вин из винотек российских производителей. В исследовании приняли участие несколько тысяч подписчиков Telegram-каналов, специализирующихся на винном рынке.