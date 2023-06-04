Москва, 4 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма и альпинизма БАСК произвел свыше тысячи палаток к летнему сезону. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Палатка «Баск»

«Свыше 20% ассортимента снаряжения для туризма и активного отдыха компании занимают палатки. К летнему сезону 2023 года производитель выпустил более тысячи единиц этой продукции, что в несколько раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Овчинский. Он добавил, что результат был достигнут в том числе благодаря расширению номенклатуры. Например, компания запустила производство обновленной версии снаряжения — легкую палатку весом до двух килограммов, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Вес палатки в минимальной комплектации достигает 1,9 килограмма, в полной — до 2,2 килограмма. Первая партия, состоящая из нескольких сотен палаток, уже поступила в продажу. Палатки продаются как в фирменном интернет-магазине компании, так и в более 250 магазинах-дилерах. Также продукцию БАСК можно приобрести в сетях товаров для активного отдыха.