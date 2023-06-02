Очевидцы в Самарской области засняли смерч
Самара, 2 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Самарской области очевидцы 2 июня засняли на видео с близкого расстояния огромный смерч, идущий в сторону Самары.
Кадр из видео
Смерч
На кадрах виден огромных размеров вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.
Это годное явление наблюдали районе села Бариновка в Нефтегорском районе.
В региональном МЧС жителей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 метров в секунду.
Как сообщало ИА Регнум, огненный смерч возник в Забайкальском крае во время природного пожара. Видео редкого природного явления появилось в Сети 2 апреля. На кадрах, видно, как огненный вихрь перемещается по степи.