Самара, 2 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Самарской области очевидцы 2 июня засняли на видео с близкого расстояния огромный смерч, идущий в сторону Самары.

Кадр из видео Смерч

На кадрах виден огромных размеров вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.

Это годное явление наблюдали районе села Бариновка в Нефтегорском районе.

В региональном МЧС жителей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 метров в секунду.

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Как сообщало ИА Регнум, огненный смерч возник в Забайкальском крае во время природного пожара. Видео редкого природного явления появилось в Сети 2 апреля. На кадрах, видно, как огненный вихрь перемещается по степи.