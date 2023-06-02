Вашингтон, 2 июня, 2023, 19:42 — ИА Регнум. США и их западные союзники уверены, что передали Украине все необходимые вооружения, чтобы ВСУ начали контрнаступление. Об этом 2 июня заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы удовлетворили все запросы Украины для проведения наступления. Когда это произойдёт — решать им, но мы уверены, что мы сделали всё, что могли, и когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединённые Штаты», — сказал Кирби.

Он добавил, что страны Запада, хотя уже и сделали многое, готовы и дальше продолжать поставлять вооружения на Украину в течение недель и месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что Киеву не получится поставить американские танки Abrams и истребители четвёртого поколения F-16 до начала контрнаступления ВСУ. По его словам, и самолёты, и танки нужно сначала подготовить к передаче Украине, а на это уйдет много времени.

В то же время эксперты в США отметили, что в России научились делать высокоточные боеприпасы из бомб ФАБ-500М-62, которые в большом количестве остались на складах со времён СССР. На них устанавливают крылья и навигационную систему GPS, делая дешёвое в производстве, но очень эффективное оружие. Предположительно, применение этих бомб позволило нанести такие потери украинским силам, что они оказались неспособны на контрнаступление.