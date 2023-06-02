Москва, 2 июня, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Правительство России утвердило перечень неисправностей, препятствующих эксплуатации транспортных средств. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МВД 2 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Авто

Ведомство сообщает, что новые изменения внесли из-за технологического совершенствования транспортных средств и с целью соответствующей актуализации возможных неполадок с положениями техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«В ходе разработки проекта постановления учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. В результате в него включены только те положения техрегламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств», — сообщили в МВД.

Чтобы избежать разночтений в новом перечне детализировали требования к тормозным системам, рулевому управлению, световым приборам и двигателю.

Помимо общих правил, нововведения конкретно коснулись спецсредств — автобусов, эвакуаторов, цистерн и другого транспорта. Так, теперь нельзя будет эксплуатировать автобусы при наличии сквозной коррозии и разрушении пола в салоне.

Кроме того, власти конкретизировали способы выявления неисправностей.

Новое постановление правительства вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Госдуме предложили устанавливать госномера на электросамокатах. Депутаты разработали поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», согласно которым владельцы «средств индивидуальной мобильности» должны в течение 10 дней после приобретения поставить их на учёт через Госуслуги. Посещение ГИБДД при этом не необходимо. После регистрации транспортному средству присваивается госномер, который должен быть размещён на нём.