Москва, 2 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Задача России не улучшать отношения с Польшей, а выстраивать новую политику в Восточной Европе, страны которой подчиняются указам Вашингтона. Такую позицию в беседе с ИА Регнум изложил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-польских отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши сейчас находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Он напомнил, что в течение многих лет республика была единым с Россией государством. В остальное же время Варшава являлась врагом Москвы и поддерживала войну против России. Так Дмитрий Песков прокомментировал «переименование» в Польше российского Калининграда в Крулевец и решение калининградских властей установить памятник участнику подавления польского восстания 1863–1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому.

«Неправильные действия советского руководства в послевоенные годы, направленные в сторону Польши, привели к сложностям в отношениях с этой республикой сегодня. Польша эскалирует, но она не главное звено в этом конфликте. Ведущим остаётся Вашингтон. И неправильно, если мы будем воспринимать польский вектор как некую данность, которая предопределяет нашу реакцию. Польшу нужно воспринимать в соответствии с английским выражением Basket case (так говорят, когда у данной ситуации нет решения, а также обозначают ненормальность субъекта. — Прим. ред.)», — поделился Брутер.

По мнению политолога, России сейчас не стоит уделять слишком много внимания Польше, а также думать, как улучшить отношения с республикой.

«Их не надо улучшать сейчас. Сегодня мы должны думать, какой будет та часть мира, которая нам принадлежит и от нас зависит, после завершения СВО. Наша задача сейчас состоит в некоем переустройстве Восточной Европы или её части», — отметил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, Польша приступила к замене дорожных указателей с русским названием Калининград на польский Крулевец. Официальное решение Польши о «переименовании» Калининграда вступило в силу 9 мая.

С 1 июня Польша закрыла движение через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Такое постановление вынесло Министерство внутренних дел республики.