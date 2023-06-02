Калуга, 2 июня, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год. Об этом стало известно в пятницу, 2 июня.

(сс) JukoFF Нашествие

Изначально событие должно было состояться в августе 2023 года в Калужской области, но ввиду рекомендаций силовых органов организаторы приняли решение о переносе. Губернатор региона Владислав Шапша ознакомился с общественным мнением и принял соответствующее решение, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — написал Шапша.

Губернатор добавил, что решение о переносе фестиваля приняли после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов.

«Оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести «Нашествие» на 26–28 июля 2024 года», — заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева.

Она указала на важность обеспечения безопасности в нынешних условиях и признала, что решение о переносе стало тяжёлым для организаторов и в финансовом, и в эмоциональном плане.

«Нашествие» — крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом. Проводился с 1999 по 2019 год, собирая каждый раз 100–200 тысяч посетителей. В фестивале принимали участие популярнейшие и известнейшие рок-группы России и ближнего зарубежья. Начиная с 2004 года проводился в Тверской области, с 2020 года фестиваль ежегодно переносится на более поздний срок. ИА Регнум сообщало о переносах в 2020, 2021 и 2022 годах.