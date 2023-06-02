Шебекинский район, Белгородская область, 2 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Под обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ) находится Шебекинский округ в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«В Новой Таволжанке после прилёта 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя», — проинформировал он.

Губернатор уточнил, что у одного мужчины осколочное ранение бедра, а у второго — контузия. Пострадавших доставят в городскую больницу № 2.

Гладков добавил, что в городе Шебекине от попадания украинского снаряда загорелось одно из промышленных предприятий.

Как сообщало 2 июня ИА Регнум, губернатор Белгородской области заявил, что число пострадавших при массированной атаке Шебекина 1 июня выросло до 16 человек. Гладков уточнил, что по Шебекинскому городскому округу украинские силы выпустили 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. На территории города Шебекина полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

В ночь на 1 июня город Шебекино подвергся продолжительному обстрелу. В пунктах временного размещения в регионе находятся свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа.