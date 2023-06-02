Вашингтон, 2 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Министры обороны США и Китая Ллойд Остин и Ли Шанфу провели короткую встречу в Сингапуре во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Однако, как сообщило 2 июня агентство Reuters, предметного разговора при этом не случилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Лидеры пожали руки, но не провели субстантивного обмена мнениями», — сообщил в Twitter журналист ABC Мэтт Сейлер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Китай отклонил предложение США о встрече глав минобороны в Сингапуре. Американская сторона предлагала провести встречу на полях форума, но Пекин проинформировал Вашингтон об отказе. При этом американские власти уже долго пытаются организовать их встречу. Предыдущие переговоры состоялась в Сингапуре в 2022 году, однако после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились.

В беседе с ИА Регнум политолог и директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что во всём виноват Белый дом. Именно он, как заявил эксперт, создал ситуацию, при которой встреча министров обороны оказалась невозможной. По словам Кашина, подобные действия Китая — вполне традиционный метод выражения недовольства, и Пекин поступал так уже неоднократно.