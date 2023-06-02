Киев, 2 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что в стране не место тем, кто публично разговаривает на русском языке. Об этом он заявил 2 июня в Twitter.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Политик отреагировал на то, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в телеэфире заявил, что на Украине закон гарантирует свободное развитие всех языков, и отказался говорить на украинском.

«Недобиткам из так называемого русского мира, считающим, что на украинских эфирах имеют право говорить на русском, не место на Украине», — написал Данилов.

Он заявил, что в стране повсюду выведут под корень «пророссийскую сволочь».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Киеве сообщили о планах увеличить в столице количество жителей, говорящих на украинском языке, за период с 2023 по 2025 год. План мероприятий предполагает создание клубов по изучению языка в библиотеках, проведение кинопоказов украинского кино и стендап-концертов, а также поощрение использования украинского языка в школах.

При этом на Украине наращивают неприятие русского языка в быту. 27 мая во Львове произошла драка между местными жителями и переселенцами из Харькова. Причиной конфликта стало то, что львовяне услышали русскую речь. Несколько участников драки госпитализированы.