Нижний Новгород, 2 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей, сообщил журналистам замглавы ведомства Милош Вагнер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Кадр из к/ф «Матрица». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Массив данных

«Важно… добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию», — сказал замглавы Роскомнадзора.

Как пояснил Милош Вагнер, Минцифры подтверждает возможность реализации этого механизма через «Госуслуги». Механизм позволит лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности личных данных.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных. Штрафам будут подвергаться компании, допустившие такую утечку. Срок исполнения данного поручения — 1 июля 2023 года. При этом советник президента, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что, помимо оборотных штрафов, он настаивает на введении уголовной ответственности.

В Роскомнадзоре 28 января заявили, что за прошедший 2022 год в России произошло около 150 крупных утечек персональных данных. В 2023 году работа в этом направлении продолжилась. По состоянию на январь Роскомнадзор начал более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, происшедших в четвёртом квартале 2022 года.