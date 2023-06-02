Тула, 2 июня, 2023, 18:34 — ИА Регнум. В Туле умер один из создателей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч» Лев Бондарев. Как сообщает пресс-служба НПО «Сплав» 2 июня, конструктор скончался на 91-м году жизни.

Лев Бондарев

«Лев Бондарев долгие годы возглавлял головной конструкторский отдел предприятия и принял участие в разработке знаменитых реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», «Прима» и «Торнадо-С», которые по сей день стоят на вооружении ВС РФ», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, Бондарев был известен как разработчик различных реактивных снарядов для залповых систем. Конкретно за разработку «Урагана» его удостоили Государственной премии СССР. Вместе с тем, конструктор имел такие награды, как орден Трудового Красного знамени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многие другие.

РСЗО «Град» создавалась для работы по живой силе, небронированной технике и бронетранспортёрам, артиллерийским и миномётным батареям, а также командным пунктам и другим целям в различной боевой обстановке. На вооружение «Град» приняли в 1963 году. Калибр его снаряда — 122 мм, количество снарядов в залпе — 40 штук, максимальная дальность работы составляет 42 км.

РСЗО «Смерч» также предназначена для поражения живой силы на открытой местности и в укрытиях, а также вооружения и техники, пунктов управления, складов и других возможных целей. За счёт дальности и эффективности близок к тактическим ракетным комплексам, по точности — к артиллерийским орудиям. Точность попадания «Смерча» в 2–3 раза выше существующих аналогов.

О работе «Смерчей» в зоне специальной военной операции недавно сообщал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, заявивший о поражении ими пункта управления украинских войск на запорожском направлении.