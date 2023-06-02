Москва, 2 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Отмена домашнего задания для школьников обрадует детей и родителей, но не решит назревшие проблемы в системе школьного образования России, из которых вытекает неспособность детей самостоятельно заниматься и анализировать информацию. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, комментируя предложение из Госдумы об отмене домашних заданий в школах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. Он отметил, что поводом для этого стала просьба его сына, а на встрече с родителями Москвы депутат понял, что время для освещения вопроса пришло. Свою инициативу Даванков запланировал обсудить на ближайшей встрече со столичным департаментом образования и науки. Он отметил, что отмена домашнего задания разгрузит детей и учителей и пойдёт на пользу всем.

Ирина Волынец положительно оценила идею депутата.

«Дети и родители с радостью это поддержат. Но образование предусматривает и закрепление материала. Нужно в целом пересмотреть подходы в образовании, которые есть сегодня. Дети, выполняя домашнюю работу, не справляются без помощи родителей или репетиторов. Ситуация превращается в огромный стресс для детей и родителей, который усиливается перед ОГЭ и ЕГЭ. Основная задача школы — научить ребёнка учиться, получать информацию, думать самостоятельно, анализировать», — отметила Волынец.

Эксперт рассказала, что очень большая нагрузка в закреплении школьного материала ложится на плечи родителей, которым вместе с детьми приходится выполнять домашнее задания после работы, в довольно позднее время. По словам Волынец, современное образование часто предполагает формат, когда учитель на уроке просто обозначает тему и приводит некоторые примеры, а дальше даёт детям писать конспект и разбираться в материале. Но принципов основ, как самостоятельно учиться у детей не хватает, поэтому информация не усваивается.

«Я сама мама четырёх детей, и, когда ребёнка спрашиваешь — а в школе как делали? В ответ — другое рассказывали, другой материал. Мы должны добиться, чтобы каждый ребёнок с 1 класса был способен самостоятельно готовить домашнее задание. Компьютеры и смартфоны не так сильно влияют на успеваемость школьников, как несовершенство современной образовательной системы в школах», — подчеркнула эксперт.

Волынец отметила, что хоть как родитель она и отмечает безусловную пользу в идее депутата, но с более общей позиции видит и минусы. По её словам, в условиях существующей системы, если дети не будут заниматься дома и продолжат получать образование по той же системе, то из школы могут выходить недоучки. На это также обращает внимание и доцент ГАУГН Денис Фомин-Нилов.

«С точки зрения качества образования и методики преподавания домашние задания имеют очень большое значение. Происходит закрепление знаний, полученных в школьных классах. Неслучайно народная мудрость гласит, что повторение — мать учения», — отметил Фомин-Нилов.

Также учёный напомнил о приказе Минпросвещения, изданном в 2022 году, который предусматривает, что педагог будет определять объём домашнего задания, ориентируясь на санитарно-эпидемические требования и правила, а также на гигиенические нормативы.

Вопрос отмены домашних заданий для школьников не новый в мировой повестке. Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года домашнее задание для учеников отменили в Индонезии. Там также решили сократить время обучения в школах, чтобы дети проявляли больше активности вне учебного заведения. Также от домашних заданий решили отказаться в Эквадоре, чтобы избавиться от традиционной модели обучения.