Москва, 2 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заигрывает с Западом, рассчитывая на его симпатии, и ради этого говорит о том, что Ереван не союзник Москве в российско-украинском конфликте. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Так он прокомментировал реплику пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который, рассуждая о соответствующих признаниях Пашиняна, сказал, что Москве известны «определённые нюансы» в подходах Армении к конфликту вокруг Украины.

«Песков прямым текстом сказал, что Москве известна позиция армянского руководства, которое не поддерживает российскую специальную военную операцию. Ну и хорошо. Насильно мил не будешь. Если бы Никол Пашинян на словах поддерживал СВО, а на деле, что называется, строил козни, которые бы противоречили его словам, то это было бы печально», — сказал Мухин.

По его словам, Пашинян сейчас активно заигрывает с ЕС и США и именно им было адресовано заявление о том, что в конфликте с Украиной Ереван Москве не союзник.

«Это политическая риторика. Пашинян не добьётся от Запада любви и взаимности. Не получится. Обманут. Потому что западные политики врут постоянно везде и всем», — убежден Мухин.

С ним согласился Семён Багдасаров, экс-депутат Госдумы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По его словам, высказывание Пашиняна в первую очередь адресовано Западу.

«А Россия ему интересна исключительно с точки зрения экономики. Основной рынок сбыта армянских товаров — это евразийское пространство. Ему об этом уже напоминали, — сказал Багдасаров. — Увы, позиции России в Армении шатаются. Потеря Армении приведёт к потере контроля на Южном Кавказе. А это не менее серьезная угроза, чем украинское направление. Мы заигрались с Турцией, и рано или поздно нам это дорого встанет».

Ещё более категорично оценил рассуждения армянского лидера директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«На мой взгляд, Пашинян довольно хамски высказался, — возмутился эксперт. — Или это такая форма проявить себя в антироссийском формате? Видимо, высказывания Пашиняна из этой области. Их нельзя воспринять иначе как попытку шантажа или давления на Россию».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Песков, комментируя рассуждения Пашиняна, заявил, что Россия учитывает позицию Армении по конфликту на Украине, но при этом продолжает развивать «концептуально» союзнические отношения с республикой.

Сам Пашинян в интервью CNN Prima News сказал, что в российско-украинском конфликте Армения не может считаться союзником России. Более того, эта ситуация вызывает обеспокоенность, так как влияет на все взаимоотношения Еревана и делает его уязвимым, поскольку у Армении остаётся всё меньше возможностей для маневрирования.