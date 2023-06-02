Москва, 2 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Двое российских солдат группировки войск «Юг» захватили опорный пункт вооружённых сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении и взяли в плен четырёх украинских военных. Об этом журналистам 2 июня рассказал боец с позывным Лис.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы в составе двух бойцов выдвинулись… бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — рассказал боец.

Военнослужащий сказал, что российские силы заняли позицию и взяли четырёх бойцов ВСУ в плен, после этого доложили командованию.

В пресс-службе группировки «Юг» заявили, что сейчас готовятся документы для представления двоих бойцов к награде.

Как сообщало ИА Регнум, командир одного из подразделений батальона «Крым» 2 июня рассказал, что украинские солдаты убивают мирных жителей Запорожской области, пытающихся покинуть районы, где ведутся боевые действия. Боец сказал, что украинские силы взорвали мирных жителей, среди которых были пожилые люди. При этом представители батальона «Крым» стали очевидцами расстрела жителя одного из посёлков возле передовой.