Киев, 2 июня, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на усталость от неработающих против России санкций. 2 июня он указал, что это происходит из-за отдельных европейских стран, которые их не соблюдают, и заявил о намерении начать с ними публичную борьбу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Есть, к сожалению, государства во всём мире, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе. Я думаю, что начну публично бороться с теми, кто даёт возможность обходить эти санкции», — сказал он на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Однако украинский президент не пояснил, как именно намерен бороться. При этом он регулярно подписывает указы о новых антироссийских санкциях и в отношении граждан других стран, которых подозревает в сотрудничестве с Россией.

Так, недавно он ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией. Среди компаний, оказавшихся в списке, значатся «Мобильные телесистемы» (МТС), «Волга-Днепр лизинг», «РЖД логистика», «РЖДстрой», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.