Киев, 2 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вхождения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) в то время, когда страна ведёт военные действия. Он заявил об этом 2 июня на брифинге с эстонским коллегой Аларом Карисом, опубликованном в Telegram-канале украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Политик отметил, что считает для Украины вхождение в НАТО «лучшей гарантией безопасности», и уточнил, что Киев не ищет замену альянсу.

«Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идёт эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает вхождение Украины в состав НАТО. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться выполнения своих задач и своей безопасности, что исключает расширение альянса и его непосредственное приближение к российским границам.

Власти Украины неоднократно просили принять страну в альянс и разговоры об этом велись ещё в 2019 году. В то время Зеленский заявил о необходимости рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не должно никого пугать. Он также говорил о том, что Украина обязательно будет в НАТО. В тот же период генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для вступления в блок Киеву необходимо достичь стандартов НАТО и провести большое количество необходимых реформ.