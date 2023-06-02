Москва, 2 июня, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Экипаж Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружил и уничтожил украинский самолет в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника», — рассказали в оборонном ведомстве.

По информации министерства, при выполнении боевых задач экипажи российских истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Полёты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Запорожской области украинский самолёт Су-25. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что российские ПВО за сутки перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и уничтожили 17 дронов в ЛНР и ДНР. В общей сложности за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 430 самолётов ВСУ.