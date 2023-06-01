Москва, 2 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Владельцам смартфонов, будь то Apple, Samsung, не стоит верить в то, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран. Об этом 2 июня журналистам заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

Политик пояснил, что заявления даже самой крупной технологической компании об отказе по идейным соображениям сотрудничать с национальным разведсообществом означают два варианта: либо она беззастенчиво врёт, либо собралась закрыться. Третьего не дано, чудес не бывает, подчеркнул Медведев:

«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Андроидом».

Зампред Совбеза напомнил высказывания Мюллера из известного сериала: «Верить в наше время нельзя никому, даже себе».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня «Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаке на устройства Apple своих сотрудников. Целью атаки стало скрытое внедрение шпионской программы. Её обнаружили на десятках устройствах iPhone. Злоумышленники рассылали на гаджеты невидимые сообщения с вирусами. Шпионская программа отправляла личную информацию о владельце на удалённые сервисы.

Руководство Apple информацию о том, что на устройствах компании установлено программное обеспечение для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб США, опровергло.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в этой связи написал обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой возбудить уголовное дело о шпионаже против сотрудников Apple и разведки США.

В МИД России сообщили, что американская разведка десятилетиями использует IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без их ведома.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что использование айфонов в служебных целях в администрации президента запрещено и неприемлемо. Он добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами — около 20–30%.