Минобороны заявило об ударе по защищающим военные объекты ВСУ средствам ПВО
Минобороны РФ: ВКС высокоточным оружием ударили по ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты
Москва, 2 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ночью 2 июня ударили по защищающим ключевые военные объекты ВСУ средствам ПВО. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ночью ВКС России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противникa, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — заявил он.
Конашенков подчеркнул, что все объекты, по которым наносился удар, успешно поражены.
Ранее представитель Минобороны сообщил о поражении российскими войсками командных пунктов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В частности, уничтожены командно-наблюдательные пункты 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Северска и Горького. Помимо этого, авиация и ракетные войска России поразили 103 украинских артиллерийских подразделения и военную технику противника в 149 районах.