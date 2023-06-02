Москва, 2 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ночью 2 июня ударили по защищающим ключевые военные объекты ВСУ средствам ПВО. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Ночью ВКС России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противникa, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что все объекты, по которым наносился удар, успешно поражены.

Ранее представитель Минобороны сообщил о поражении российскими войсками командных пунктов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В частности, уничтожены командно-наблюдательные пункты 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Северска и Горького. Помимо этого, авиация и ракетные войска России поразили 103 украинских артиллерийских подразделения и военную технику противника в 149 районах.