Москва, 2 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 2 июня в Telegram-канале инцидент с украинскими «протестующими певунами» в ЮАР.

Украинские протестующие решили помешать министрам БРИКС в Кейптауне исполнением советской песни. Однако, как только к группе приблизились журналисты, песни тут же сменялись нацистскими лозунгами и выкриками.

«Пели они — «Червону Руту», песню советского композитора и поэта Владимира Ивасюка на украинском языке, написанную в 1970 году, в «коммунистическую» эпоху», — уточнила Захарова.

Представитель российского дипведомства добавила, что в Киеве теперь заправляют те, кто многие годы изничтожал общее с Россией наследие, называя это то борьбой с русской культурой, то декоммунизацией.

Говорить о том, что «Червона рута» появилась благодаря некоему сопротивлению, не получится, это продукт исключительно советской Украины, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти Украины решили провести дерусификацию железнодорожных объектов. В рамках программы «Железная украинизация» в период с 2023 по 2025 год от русских названий намерены «избавить» все объекты железнодорожного транспорта.

В апреле текущего года президент Украины подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Документ, получивший название «деколонизационный закон», Верховная рада приняла в марте текущего года. После этого в Киеве переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией.