Харьков, Украина, 2 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Харькове и Харьковской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом 2 июня сообщило украинское издание Klymenko Time в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сильные взрывы в Харькове и области», — говорится в сообщении.

При этом ранее в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили режим воздушной тревоги. Тревожные сирены во всех названных регионах прозвучали около 15:19 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ночь на 2 июня российские Вооружённые силы нанесли групповой удар по украинским средствам ПВО. Он уточнил, что все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее стало известно о массированном комбинированном воздушном ударе по целям в Киеве с использованием крылатых ракет и беспилотников. Отмечалось, что ракеты запустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС с Каспийского моря, в это же время по целям в украинской столице направили дроны-камикадзе.