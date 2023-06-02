Санкт-Петербург, 2 июня, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в 54 года вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания прошла 2 июня в Санкт-Петербурге в загсе на Английской набережной.

Александр Хитров/БелТА/ТАСС Татьяна Буланова

Новый супруг певицы моложе её на 19 лет. Это уже третий брак Булановой. Она была замужем за музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у певицы есть сыновья — Александр и Никита.

«Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов. Танечка Буланова! Ура», ― написала близкая подруга исполнительницы Елена Королева.

На опубликованных в Сети кадрах Татьяна Буланова в пышном кружевном белом платье с длинным шлейфом, но без фаты. Из Дворца бракосочетаний новоиспеченный муж вынес супругу на руках под овации близких и друзей.

О предстоящей помолвке певица официально объявила в декабре 2022 года. Она рассказала, что Руднев сделал ей предложение руки и сердца. На тот момент пара была в отношениях уже три года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае известный по сериалу «Кадетство» 34-летний актёр Александр Головин написал в соцсетях, что сделал предложение коллеге по цеху Александре Поповой (известная по роли в спортивной драме «Регби»). Девушка ответила согласием. При этом молодые не сообщили, как будут отмечать свадьбу.

А российский рэпер Алексей Долматов, который известен под псевдонимом Гуф, наоборот, объявил, что спустя полтора года после свадьбы разводится со своей второй супругой Юлией. Он добавил, что все возникшие вопросы и споры будут разрешены адвокатами супругов.