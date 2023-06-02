Донецк, 2 июня, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск 2 июня погибли три мирных жителя. Об этом 2 июня сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Как отметил Пушилин, ВСУ продолжают производить обстрелы мирных кварталов населённых пунктов региона.

«На данный момент в результате обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки три человека погибли, четверо раненых, в том числе трёхлетняя девочка», — написал он.

Глава республики уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, и добавил, что в настоящее время по территории ДНР уже выпустил свыше 270 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в результате чего также имеются разрушения жилых и социальных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что число пострадавших в результате обстреле Шебекина 1 июня со стороны ВСУ возросло до 16 человек. Он уточнил, что украинские войска выпустили 850 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, и добавил, что при этом никто не погиб.