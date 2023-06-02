Москва, 2 июня, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, что Штаты не являются врагами для россиян, можно расценивать как образец постмодернизма в американской политике, в которой присутствуют черты плюрализма и концепции неопределённости. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказал политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Ранее американский госсекретарь в ходе мероприятия в Хельсинки заявил, что США не являются врагами для россиян. Более того он отметил, что Вашингтон на протяжении тридцати лет поддерживает с Москвой стабильное сотрудничество, и безопасная Россия отвечает интересам Штатов. Во время выступления Блинкен подчеркнул, что США не стремятся к свержению власти в России, а её граждане должны сами определять своё будущее.

«Слова Блинкена отражают реальность постмодернистского сознания, которому свойственно наличие разных взглядов, мнений, их перемена и неоднозначность. Для Штатов существует очень понятная идея того, что закон, который они принимают, может творить реальность. Они говорят, что поддерживают отношения с Россией, но при этом принимают меры, которые эти отношения портят. Психиатр бы сказал, что это его клиенты», — пояснил Коктыш.

Политолог отметил, что, по мнению Вашингтона, Москва плохо себя ведёт. Хотя неординарная и двойственная позиция Штатов постоянно демонстрируется даже на примере первичных предупреждений Киеву, что Вашингтон якобы не одобряет ударов по Москве, и следующих вразрез с этим действий по отправке очередного пакета помощи. На двуличность поведения американских властей указал и политолог Дмитрий Евстафьев. Он также смог объяснить заявление госсекретаря только лицемерием американских элит.

«Блинкен — лицемер. Лживое заявление, которое опровергается всем опытом российско-американских отношений. Непонятно, зачем он это заявление сделал сейчас. Неужели чтобы попытаться протолкнуть в российские элиты мирный план Зеленского и его директивы?! Но сейчас для этого неподходящее время. Он даже близко не понимает настроение российского общественного мнения. Может, он просто дурак?!» — заключил Евстафьев.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в июне 2021 года заявил, что США объявили Россию своим противником и врагом ещё в 2017 году и решили поддерживать политические организации в стране.