Вашингтон, 2 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии сделало очевидным назревающий раскол в странах Европы по поводу поддержки Украины. Об этом сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе встречи 1 июня украинский лидер высказал два требования: «чёткое приглашение» вступить в НАТО и предоставление стране гарантий безопасности на пути к членству в альянсе. И по тому, и по другому вопросу между союзниками существует масса разногласий, отметило издание.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон выразил согласие и поддержку, в свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц был более сдержан и не так уверен в правильности решения этих вопросов на данном этапе. Он считает, что к их обсуждению стоит вернуться после завершения конфликта на Украине.

«Расхождения в позициях европейцев иллюстрируют те сложности, которые ждут их впереди в связи с тем, что военные действия продолжаются, а Запад старается сохранять единство», — отмечают аналитики издания.

Выступая 1 июня в Осло, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также соблюдал осторожность, касаясь этой деликатной темы, делая упор на окончание конфликта.

Авторы публикации указали на отсутствие ясности в этом вопросе, а также сложностях предоставить другой стране гарантии безопасности. Они считают, что Европа, вероятно, выжидает, чтобы в дальнейшем последовать примеру США.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Он с сожалением подчеркнул, что это разочарование ему приходится выражать на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Зеленский надеется, что июльский саммит НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, завершится принятием Украины в состав альянса. Но пока в стране идут военные действия, рассчитывать на приём в Североатлантический альянс Киеву не приходится. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта. Подобные заявления сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В начале июня украинский лидер заявил, что НАТО и ЕС дают гарантии безопасности, поэтому всем странам, которые граничат с Россией, нужно вступать в эти объединения. Он сказал, что Украина уже готова вступить в альянс и только ждёт, когда её туда позовут.