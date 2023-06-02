Шебекино, Белгородская область, 2 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16 человек, сообщил 2 июня в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё 4 человека», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что по Шебекинскому городскому округу украинские силы выпустили 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Как сообщил губернатор, повреждения при обстрелах получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение, уточнил Гладков.

Точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Шебекинский район в Белгородской области регулярно обстреливают ВСУ. В ночь на 1 июня город Шебекино подвергся продолжительному обстрелу. В пунктах временного размещения в Белгородской области находятся свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа, перенаправленных из опасной зоны. В регион также неоднократно проникали украинские диверсанты.

В Минобороны России 1 июня заявили, что российские военные пресекли попытку ВСУ провести теракт в районе города Шебекина. Официальный представитель оборонного ведомства уточнил, что мотопехотные роты украинской армии с танками попытались вторгнуться на территорию России на автомобильном пункте пропуска «Шебекино», но российская сторона не допустила этого, отразив украинские атаки.