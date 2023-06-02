Нижний Новгород, 2 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. На прошедшей в Нижнем Новгороде восьмой конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023» компания «ФосАгро» представила два проекта по автоматизации управления производством. «ЦИПР-2023» — главная российская площадка для обсуждения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Активное участие в работе конференции принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«Главой государства поставлена задача достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения, для чего необходимо построить сильную ИТ-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал, ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Директор по ИТ АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Сергей Диденко отметил масштаб прошедшего форума и подчеркнул, что ЦИПР в этом году собрал под своей крышей крупнейших вендоров в области импортозамещения. «Восхищает то, как много важных ИТ-решений уже реализовано, какими темпами развиваются отечественные продукты», — отметил он.

«ФосАгро» представила два проекта, которые сейчас реализуются на Череповецком производственном комплексе. В ходе конференции их представил заместитель директора по экономической безопасности — начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» Сергей Черкасов.

Цель первого, по внедрению АСУП (MES), — создание цифрового решения, обеспечивающего сбор данных с технологических процессов, формирование производственной отчетности, а также получение информации для принятия управленческих решений и расчетов себестоимости. Инициатива реализуется в рамках выделенного «ФосАгро» гранта от фонда «Сколково» в размере 318,4 млн руб. В архитектуре использованного программного обеспечения полностью отсутствуют импортные компоненты, что обеспечивает его импортонезависимость и соответствует высоким требованиям по безопасности. Проект стартовал в декабре 2022 года. Завершится он в феврале 2025 года, после чего возможно его функциональное развитие.

Второй проект нацелен на создание автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и внедрение на непрерывных химических производствах. Он также стартовал в конце минувшего года и предполагает уход от импортного программного обеспечения и оборудования. Площадкой для его реализации выбрано сернокислотное производство череповецкого комплекса АО «Апатит». Проект реализуется при государственной грантовой поддержке в размере 136 млн рублей, и завершить его планируется в декабре 2024 года.

Основная цель внедрения этих проектов — импортозамещение и создание отечественных передовых решений. Инициативы реализуются в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных под эгидой Минцифры, по замещению зарубежных цифровых продуктов.

«Системы классов АСУТП и АСУП являются ключевыми для химических производств. Без них невозможно организовать управление на современном уровне, АО «Апатит» стремится обеспечить высокий уровень автоматизации процессов. Ранее системы АСУТП и АСУП строились на базе импортного программного обеспечения, что сегодня неприемлемо с точки зрения обеспечения устойчивости и безопасности бизнеса. Переход на отечественное ПО — гарантия не только технологической независимости, но и стабильности производственных процессов», — отметил Сергей Черкасов.

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» были представлены более 1400 компаний из 73 субъектов РФ. Участниками конференции стали почти 6000 человек.