Нижний Новгород, 2 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. На прошедшей в Нижнем Новгороде восьмой конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023» компания «ФосАгро» представила два проекта по автоматизации управления производством. «ЦИПР-2023» — главная российская площадка для обсуждения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Активное участие в работе конференции принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«ФосАгро»
Иван Шилов ИА REGNUM
«ФосАгро»

«Главой государства поставлена задача достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения, для чего необходимо построить сильную ИТ-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал, ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Директор по ИТ АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Сергей Диденко отметил масштаб прошедшего форума и подчеркнул, что ЦИПР в этом году собрал под своей крышей крупнейших вендоров в области импортозамещения. «Восхищает то, как много важных ИТ-решений уже реализовано, какими темпами развиваются отечественные продукты», — отметил он.

«ФосАгро» представила два проекта, которые сейчас реализуются на Череповецком производственном комплексе. В ходе конференции их представил заместитель директора по экономической безопасности — начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» Сергей Черкасов.

Цель первого, по внедрению АСУП (MES), — создание цифрового решения, обеспечивающего сбор данных с технологических процессов, формирование производственной отчетности, а также получение информации для принятия управленческих решений и расчетов себестоимости. Инициатива реализуется в рамках выделенного «ФосАгро» гранта от фонда «Сколково» в размере 318,4 млн руб. В архитектуре использованного программного обеспечения полностью отсутствуют импортные компоненты, что обеспечивает его импортонезависимость и соответствует высоким требованиям по безопасности. Проект стартовал в декабре 2022 года. Завершится он в феврале 2025 года, после чего возможно его функциональное развитие.

Второй проект нацелен на создание автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и внедрение на непрерывных химических производствах. Он также стартовал в конце минувшего года и предполагает уход от импортного программного обеспечения и оборудования. Площадкой для его реализации выбрано сернокислотное производство череповецкого комплекса АО «Апатит». Проект реализуется при государственной грантовой поддержке в размере 136 млн рублей, и завершить его планируется в декабре 2024 года.

Основная цель внедрения этих проектов — импортозамещение и создание отечественных передовых решений. Инициативы реализуются в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных под эгидой Минцифры, по замещению зарубежных цифровых продуктов.

«Системы классов АСУТП и АСУП являются ключевыми для химических производств. Без них невозможно организовать управление на современном уровне, АО «Апатит» стремится обеспечить высокий уровень автоматизации процессов. Ранее системы АСУТП и АСУП строились на базе импортного программного обеспечения, что сегодня неприемлемо с точки зрения обеспечения устойчивости и безопасности бизнеса. Переход на отечественное ПО — гарантия не только технологической независимости, но и стабильности производственных процессов», — отметил Сергей Черкасов.

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» были представлены более 1400 компаний из 73 субъектов РФ. Участниками конференции стали почти 6000 человек.